BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 6,96 USD.

Die BigBearai-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 6,96 USD abwärts. In der Spitze büßte die BigBearai-Aktie bis auf 6,71 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,81 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.218.020 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 32,67 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,51 USD am 07.11.2024. Mit Abgaben von 78,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,38 Prozent verringert.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BigBearai rechnen Experten am 11.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,103 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

