BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochabend im Tiefenrausch

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 8,6 Prozent auf 6,47 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 8,6 Prozent auf 6,47 USD. Die BigBearai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,41 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 6,81 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.009.556 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 markierte das Papier bei 10,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 59,66 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,51 USD am 07.11.2024. Mit Abgaben von 76,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 11.08.2025 lud BigBearai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,78 Mio. USD gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 10.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BigBearai-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD einfahren.

