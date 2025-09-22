BigBearai Aktie News: BigBearai gewinnt am Nachmittag kräftig

BigBearai im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 8,0 Prozent auf 7,65 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 8,0 Prozent auf 7,65 USD. Zwischenzeitlich stieg die BigBearai-Aktie sogar auf 7,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,35 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.489.068 BigBearai-Aktien.

Am 14.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,12 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,36 USD am 02.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 82,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ein EPS von -0,05 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

