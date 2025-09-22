DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.297 -0,2%Nas22.584 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,57 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Notierung im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai verteuert sich am Abend kräftig

23.09.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai verteuert sich am Abend kräftig

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die BigBearai-Papiere zuletzt 12,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
7,00 EUR 1,19 EUR 20,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die BigBearai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 12,9 Prozent auf 7,99 USD nach oben. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,48 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,35 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 22.622.941 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2025 markierte das Papier bei 10,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,36 USD. Dieser Wert wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -1,103 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

