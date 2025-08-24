BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagnachmittag in Rot

So entwickelt sich BigBearai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 5,33 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 5,33 USD ab. Der Kurs der BigBearai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,29 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,48 USD. Bisher wurden heute 1.788.620 BigBearai-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 93,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 1,29 USD. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 312,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison