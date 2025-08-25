DAX24.209 -0,3%ESt505.395 -0,9%Top 10 Crypto15,73 -0,8%Dow45.242 -0,1%Nas21.456 ±0,0%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1657 +0,3%Öl67,60 -1,7%Gold3.383 +0,5%
So entwickelt sich BigBearai

BigBearai Aktie News: BigBearai reagiert am Nachmittag positiv

26.08.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Zuletzt sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 5,36 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
4,49 EUR -0,15 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BigBearai legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 5,36 USD. Die BigBearai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,30 USD. Bisher wurden heute 655.018 BigBearai-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 92,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 1,29 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,47 Mio. USD – eine Minderung von 18,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 39,78 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 05.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

