Aktienkurs im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai verteidigt am Dienstagabend Tendenz

26.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von BigBearai zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Im New York-Handel kam die BigBearai-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 5,31 USD.

Mit einem Kurs von 5,31 USD zeigte sich die BigBearai-Aktie im New York-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 5,48 USD. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 5,19 USD. Bei 5,30 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 3.487.113 BigBearai-Aktien.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 94,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (1,29 USD). Mit einem Kursverlust von 75,68 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BigBearai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 32,47 Mio. USD, gegenüber 39,78 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,38 Prozent präsentiert.

Die BigBearai-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

