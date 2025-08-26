BigBearai Aktie News: Anleger schicken BigBearai am Mittwochabend auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BigBearai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 5,19 USD.

Die BigBearai-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 5,19 USD. In der Spitze büßte die BigBearai-Aktie bis auf 5,16 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 2.319.453 Stück.

Am 14.02.2025 markierte das Papier bei 10,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 99,04 Prozent. Bei 1,29 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 05.11.2025 gerechnet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,103 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

