BigBearai Aktie News: BigBearai gewinnt am Nachmittag

28.08.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BigBearai. Die BigBearai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 5,15 USD.

Um 15:53 Uhr wies die BigBearai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,15 USD nach oben. In der Spitze legte die BigBearai-Aktie bis auf 5,25 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 871.045 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 50,15 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,29 USD. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 74,95 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

