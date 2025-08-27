DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.603 +0,1%Nas21.723 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1689 +0,4%Öl68,53 +1,1%Gold3.419 +0,6%
Aktienkurs aktuell

BigBearai Aktie News: BigBearai am Donnerstagabend stärker

28.08.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Donnerstagabend stärker

Die Aktie von BigBearai zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 5,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
4,37 EUR -0,19 EUR -4,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 5,16 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BigBearai-Aktie bei 5,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,21 USD. Zuletzt wurden via New York 2.484.855 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 100,19 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 1,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 300,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,103 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

