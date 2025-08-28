DAX23.926 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.474 -0,4%Nas21.480 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,18 -0,1%Gold3.438 +0,6%
BigBearai im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag mit Abschlägen

29.08.25 16:10 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 5,03 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
BigBear.ai
4,29 EUR -0,08 EUR -1,74%
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 5,03 USD. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 5,03 USD. Mit einem Wert von 5,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 769.826 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 105,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,35 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BigBearai gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ein EPS von -0,05 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 32,47 Mio. USD, gegenüber 39,78 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,38 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 05.11.2025 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

