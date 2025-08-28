DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.545 -0,2%Nas21.467 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Verlusten

29.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 5,08 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 5,08 USD. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 4,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,15 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.491.657 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 10,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 103,55 Prozent zulegen. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 11.08.2025 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,78 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

