BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag kaum verändert

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,065 EUR an der Tafel.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 15:43 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,065 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,066 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,064 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,065 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 260 Stück.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 175,077 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2025 bei 0,056 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,231 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,13 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net