BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt bei 0,067 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich um 15:44 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,067 EUR. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,073 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,067 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,067 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 8.000 BIGG Digital Assets-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 166,866 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,373 Prozent.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,40 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net