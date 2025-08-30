BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagvormittag kaum verändert

BIGG Digital Assets im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,067 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie um 09:14 Uhr im BMN-Handel bei 0,067 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,073 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,067 EUR. Zuletzt wurden via BMN 8.000 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 166,866 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 25,373 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,66 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,40 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net