BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,065 EUR zu.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 0,065 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,069 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,067 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 30.639 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,178 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 173,313 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,053 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,098 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net