BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Mit einem Kurs von 0,065 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Im BMN-Handel kam die BIGG Digital Assets-Aktie um 15:43 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,065 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,076 EUR zu. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,065 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,065 EUR. Bisher wurden heute 3.948 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 175,077 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,056 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,231 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,02 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net