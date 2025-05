BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag nahezu unverändert

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,070 EUR.

Im BMN-Handel kam die BIGG Digital Assets-Aktie um 11:43 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,070 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,070 EUR. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,070 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,070 EUR.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 155,429 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,050 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,571 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Am 28.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,29 Prozent verringert.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net