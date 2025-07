BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,070 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 11:43 Uhr bei 0,070 EUR. Bei 0,070 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,070 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,070 EUR.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 60,850 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit Abgaben von 28,571 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net