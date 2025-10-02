BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets mit herben Abschlägen am Donnerstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,6 Prozent bei 0,070 EUR.

Die Aktie notierte um 09:19 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 7,6 Prozent auf 0,070 EUR. Bei 0,070 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,070 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 250 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 0,178 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 155,667 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,053 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,386 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,40 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net