BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag tief südwärts
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 5,7 Prozent auf 0,068 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr um 5,7 Prozent auf 0,068 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,068 EUR. Bei 0,068 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.
Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 62,081 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit Abgaben von 26,254 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu BIGG Digital Assets
Analysen zu BIGG Digital Assets
Keine Analysen gefunden.