BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag tief südwärts

BIGG Digital Assets im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 5,7 Prozent auf 0,068 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr um 5,7 Prozent auf 0,068 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,068 EUR. Bei 0,068 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 62,081 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit Abgaben von 26,254 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net