BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagmittag tiefer

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 0,109 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 0,109 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,109 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,114 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 56.000 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 14.02.2024 markierte das Papier bei 0,256 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 135,727 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,078 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Abschläge von 27,901 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net