BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagvormittag im Bullenmodus

BIGG Digital Assets im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 23,5 Prozent auf 0,109 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 09:17 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 23,5 Prozent auf 0,109 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,109 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,100 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 58.200 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,230 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 110,938 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 0,077 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,688 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2,13 Mio. CAD gegenüber 1,44 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

