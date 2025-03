BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Mittag hoch

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 31,2 Prozent auf 0,116 EUR zu.

Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 11:56 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 31,2 Prozent auf 0,116 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BIGG Digital Assets-Aktie sogar auf 0,120 EUR. Bei 0,100 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 181.712 BIGG Digital Assets-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,230 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 98,529 Prozent. Bei 0,077 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,824 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,02 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Mio. CAD umgesetzt.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

