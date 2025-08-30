BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,067 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel um 15:43 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,067 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,070 EUR an. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,067 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.393 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 166,866 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,373 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,66 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,40 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net