BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 0,115 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:57 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 0,115 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,106 EUR. Bei 0,106 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 29.001 BIGG Digital Assets-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2024 bei 0,255 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 121,690 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,077 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 33,362 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2,13 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD umgesetzt.

2024 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net