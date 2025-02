BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets bricht am Mittag ein

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 14,2 Prozent auf 0,106 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 14,2 Prozent im Minus bei 0,106 EUR. Bei 0,106 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,108 EUR. Bisher wurden via BMN 45 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,256 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 141,055 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,078 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,271 Prozent.

Am 28.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,13 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD in den Büchern standen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net