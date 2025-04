BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 0,065 EUR abwärts.

Um 15:43 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 0,065 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,057 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,065 EUR. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 46.193 Aktien.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 175,077 Prozent. Bei einem Wert von 0,052 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,154 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,01 CAD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 2,13 Mio. CAD in den Büchern – ein Minus von 42,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 3,70 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

