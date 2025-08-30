BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Mit einem Wert von 0,067 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im BMN-Handel kam die BIGG Digital Assets-Aktie um 15:44 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,067 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,067 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,067 EUR ab. Bei 0,067 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 166,866 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit Abgaben von 25,373 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net