BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 0,067 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie um 09:13 Uhr im BMN-Handel bei 0,067 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,067 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,067 EUR. Bei 0,067 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 166,866 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,373 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2,66 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,40 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net