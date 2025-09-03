BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,067 EUR.

Mit einem Wert von 0,067 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie um 11:44 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,067 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,067 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,067 EUR.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 62,528 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,373 Prozent.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,66 Mio. CAD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net