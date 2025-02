BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 11,6 Prozent bei 0,113 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 11,6 Prozent im Minus bei 0,113 EUR. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,109 EUR ein. Bei 0,119 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Bisher wurden via BMN 10.000 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.02.2024 markierte das Papier bei 0,256 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 55,781 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 0,078 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 44,572 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,13 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net