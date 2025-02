BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gibt am Vormittag deutlich nach

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 8,9 Prozent auf 0,109 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr um 8,9 Prozent auf 0,109 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,105 EUR. Bei 0,109 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.750 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2024 markierte das Papier bei 0,255 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 133,486 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,077 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,817 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.11.2024 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

2024 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net