BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag massiv unter Druck

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 14,8 Prozent auf 0,109 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der BMN-Sitzung um 14,8 Prozent auf 0,109 EUR ab. Bei 0,109 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,119 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 10.000 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,256 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 57,422 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,078 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 39,208 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 1,44 Mio. CAD eingefahren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net