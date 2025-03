BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag mit roter Tendenz

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 0,092 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 09:14 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 0,092 EUR abwärts. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,083 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,083 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 0,195 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 52,821 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 0,078 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,891 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,13 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net