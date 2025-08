BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gibt am Dienstagvormittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 0,073 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 09:14 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 0,073 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,071 EUR nach. Bei 0,071 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 146,621 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 31,034 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 87,61 Prozent gesteigert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net