BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets büßt am Dienstagmittag ein

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 0,073 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 0,073 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,071 EUR. Bei 0,071 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. 146,621 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 31,034 Prozent sinken.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,09 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net