BIGG Digital Assets im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit BIGG Digital Assets ein

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 0,071 EUR zu.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 0,071 EUR. Bei 0,071 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,071 EUR. Zuletzt wechselten 22.847 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. 150,986 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Mit Abgaben von 24,789 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

