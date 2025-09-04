DAX23.814 +0,2%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,69 -0,3%Gold3.548 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Notierung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag ohne große Veränderung

05.09.25 09:26 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag ohne große Veränderung

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 0,067 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 0,067 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie um 09:14 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,067 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,067 EUR.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 166,866 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,373 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu BIGG Digital Assets

DatumMeistgelesen
Wer­bung