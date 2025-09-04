BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 0,067 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 0,067 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie um 09:14 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,067 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,067 EUR.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 166,866 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,373 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net