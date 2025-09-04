DAX23.811 +0,2%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,58 -0,5%Gold3.550 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Porsche PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen
NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an! NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Aktienkurs aktuell

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagmittag kaum bewegt

05.09.25 12:06 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagmittag kaum bewegt

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,067 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 11:44 Uhr bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,067 EUR. In der Spitze gewann die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,067 EUR nach. Mit einem Wert von 0,067 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 62,528 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,373 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,66 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,40 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BIGG Digital Assets

DatumMeistgelesen
Wer­bung