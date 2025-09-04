BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagmittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,067 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:44 Uhr bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,067 EUR. In der Spitze gewann die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,067 EUR nach. Mit einem Wert von 0,067 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 62,528 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,373 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,66 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,40 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net