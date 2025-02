BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 0,120 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 0,120 EUR. Bei 0,107 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,107 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.377 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,256 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 113,689 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,078 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 34,641 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,13 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,44 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net