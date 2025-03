BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger setzen BIGG Digital Assets am Donnerstagnachmittag unter Druck

BIGG Digital Assets im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,7 Prozent auf 0,084 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 8,7 Prozent auf 0,084 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,082 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,093 EUR. Bisher wurden via Tradegate 98.746 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,185 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 119,976 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,077 EUR am 06.08.2024. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 9,935 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net