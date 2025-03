BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagvormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,4 Prozent auf 0,090 EUR.

Die Aktie notierte um 09:10 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 0,090 EUR. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,082 EUR ein. Mit einem Wert von 0,093 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.342 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,185 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 105,784 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,077 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 14,905 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,13 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

2024 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net