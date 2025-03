BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag behauptet

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,086 EUR.

Mit einem Wert von 0,086 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie um 11:43 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,093 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,080 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,080 EUR. Bisher wurden via BMN 49.017 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,185 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2024. Mit einem Zuwachs von 115,636 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,078 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 8,635 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,02 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Mio. CAD umgesetzt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net