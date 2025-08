BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochvormittag im Keller

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,0 Prozent auf 0,072 EUR abwärts.

Um 09:13 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der BMN-Sitzung um 6,0 Prozent auf 0,072 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,072 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,072 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 148,679 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,459 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net