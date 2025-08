BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochmittag im Keller

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,0 Prozent auf 0,072 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 11:44 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 0,072 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,072 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,072 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 59,787 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,459 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,09 Mio. CAD im Vergleich zu 2,18 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net