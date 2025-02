BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets legt am Freitagvormittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 0,111 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 09:13 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 0,111 EUR. Bei 0,111 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,111 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2024 bei 0,256 EUR. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 130,216 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,078 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 29,586 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,13 Mio. CAD – ein Plus von 47,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net