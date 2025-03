BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 0,089 EUR zu.

Um 16:05 Uhr stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 0,089 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf 0,091 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,086 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 107.524 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,184 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 106,517 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,077 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 16,340 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.11.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent auf 2,13 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net