BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

BIGG Digital Assets im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 0,086 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 0,086 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,086 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,086 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.000 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2024 auf bis zu 0,184 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 114,720 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,077 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 10,631 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,13 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 47,92 Prozent gesteigert.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net