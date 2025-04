BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Montagmittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Das Papier von BIGG Digital Assets konnte um 11:53 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 11,2 Prozent auf 0,065 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,065 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,053 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 35.550 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 175,425 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,053 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,465 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,01 CAD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,13 Mio. CAD – eine Minderung von 42,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mio. CAD eingefahren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net